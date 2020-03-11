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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. За продажу голоса избирателей предлагают штрафовать

Депутаты Жогорку Кенеша рассматривают законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере избирательного законодательства».

Один из инициаторов депутат Аида Исмаилова отметила, что цель поправок — предотвращение действий, которые искажают волеизъявление избирателей, а также формирование условий для обеспечения неотвратимости наказания за нарушения избирательного законодательства.

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В частности, избирателей предлагается штрафовать за продажу голоса на 3 тысячи сомов.

По словам Аиды Исмаиловой, результаты опроса граждан показывают, что многие готовы это сделать — вопрос только в цене.

Депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась, как именно будут выявлять избирателей, продавших свой голос.

«Штрафовать будут по факту или по наличию информации? Как вы можете доказать факт получения денежных средств? Вы знаете, что во время предвыборной кампании информация направляется из разных источников. Надо думать об избирателях, чтобы они зря не пострадали», — отметила она.

Аида Исмаилова ответила, что у МВД есть своя процедура по выявлению таких фактов.

«После проведения следственных мероприятий материалы будут направляться в суд», — отметила она.

Представитель Центризбиркома добавил, что при каждой избирательной комиссии создаются мобильные группы, в состав которых входят представители правоохранительных органов, члены УИК, журналисты, представители гражданского общества.

«Именно они исследуют информацию о подкупах», — отметил он.

Аида Исмаилова добавила, что в законопроекте предусмотрено освобождение избирателя от ответственности, если сам сообщил, что ему за голос предлагали деньги.
Ссылка: https://24.kg/vlast/146145/
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