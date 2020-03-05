В Кыргызстане больше всего беженцев из Сирии и Афганистана

В Кыргызстане статус беженца имеют 208 человек. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов.
Депутаты во втором чтении рассматривают поправки в Закон «О беженцах».
Депутат Эмиль Токтошев поинтересовался численностью беженцев и какими правами они обладают.
«Беженцы обладают такими же правами, как и граждане Кыргызстана, за исключением участия в выборах и работы на госслужбе», — отметил чиновник.
По данным Болотбека Ибраимжанова, больше всего в Кыргызстане беженцев из Афганистана (87) и Сирии (71).
«Они работают, занимаются торговлей», — сказал он.
Депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась готовностью правительства развернуть палаточные лагеря в случае массового наплыва беженцев.
«У нас проводятся учения вместе с МЧС, Погранслужбой. Мы готовы к развертыванию палаточных лагерей. В бюджете средства есть», — ответил Болотбек Ибраимжанов.