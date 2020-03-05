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Власть

В Кыргызстане больше всего беженцев из Сирии и Афганистана

В Кыргызстане статус беженца имеют 208 человек. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель Государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов.

Депутаты во втором чтении рассматривают поправки в Закон «О беженцах».

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Депутат Эмиль Токтошев поинтересовался численностью беженцев и какими правами они обладают.

«Беженцы обладают такими же правами, как и граждане Кыргызстана, за исключением участия в выборах и работы на госслужбе», — отметил чиновник.

По данным Болотбека Ибраимжанова, больше всего в Кыргызстане беженцев из Афганистана (87) и Сирии (71).

«Они работают, занимаются торговлей», — сказал он.

Депутат Эльвира Сурабалдиева поинтересовалась готовностью правительства развернуть палаточные лагеря в случае массового наплыва беженцев.

«У нас проводятся учения вместе с МЧС, Погранслужбой. Мы готовы к развертыванию палаточных лагерей. В бюджете средства есть», — ответил Болотбек Ибраимжанов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/145578/
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