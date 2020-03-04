Депутат возмутился нападением митингующих на сотрудников Жогорку Кенеша

Сегодня на заседании Жогорку Кенеша депутат Бакирдин Субанбеков выразил недовольство митингом в поддержку Садыра Жапарова.

Читайте по теме Сооронбай Жээнбеков прокомментировал митинг в поддержку Садыра Жапарова

По его словам, после таких митингов ни один инвестор в страну не придет. Он показал коллегам видео, где участницы акции протеста напали на сотрудниц Жогорку Кенеша.

«В какую страну мы превращаемся? На нас смотрят другие страны, что они скажут? Я не против митингов, потому что это конституционное право каждого человека, но они должны проходить мирно и в рамках закона. Нельзя показывать бескультурье и громить имущество других людей. Беспорядки устраивают третьи силы, которые действуют в своих интересах. Наши молодые люди могут стать инструментом в их руках. Нельзя допустить того, чтобы молодежь разделилась на два лагеря», — сказал Бакирдин Субанбеков.

Он призвал не делать из милиции врага народа. «С 2005 года кыргызская милиция видела две революции. Тысячи человек охраняют покой граждан. Милиционеры итак сейчас как сироты, нужно их поддержать. После митинга 2 марта кто-то на той пошел, кто-то домой, а порядок до утра обеспечивали милиционеры», — добавил нардеп.

2 марта в Бишкеке прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями. Одному из модераторов митинга сторонников Садыра Жапарова — экс-депутату Жогорку Кенеша Каныбеку Осмоналиеву вменяется покушение на насильственный захват власти. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.