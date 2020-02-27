Сооронбай Жээнбеков обсудил вопросы безопасности с Дмитрием Медведевым

Сегодня в рамках рабочего визита в Москву президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает пресс-служба аппарата главы государства.

По ее данным, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам совместной повестки, в том числе региональной безопасности, борьбы с экстремизмом и терроризмом.

Сооронбай Жээнбеков отметил важность принятия совместных мер по противодействию современным вызовам и угрозам, выразил готовность к продолжению активного сотрудничества с российской стороной по всем направлениям.

Дмитрий Медведев подчеркнул высокий уровень двустороннего партнерства и добавил, что готов вносить свой вклад в дальнейшее укрепление кыргызско-российских отношений.