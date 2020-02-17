Число избирателей на местных выборах с декабря 2019 по февраль 2020 не возросло

В ЦИК отметили, что число именно избирателей в городах Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу, где 12 апреля пройдут выборы депутатов местных кенешей, не увеличилось.

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Как сообщила 24.kg член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева, речь только о том, что выросло число приезжих в эти города. Они встали на регистрационный учет. Но, для того чтобы проголосовать, нужно иметь прописку. «Причем, чтобы получить ее, в ЦОН должен прийти и владелец собственности, согласившийся прописать у себя определенного человека. Предоставить документы, подтверждающие, что это его собственность такой-то квадратуры и он согласен прописать у себя родственника. Далее этот родственник уже меняет паспорт, и только после всех этих процедур его включают в список избирателей», — отметила Гульнара Джурабаева.

Она считает, что в законодательстве должна быть закреплена норма, согласно которой человеку запрещается участвовать в выборах, если он получил прописку за две-три недели до них.

Не редки случаи, когда люди, исполнив свой гражданский долг — проголосовав на выборах, просто выезжают с прежнего места и снова прописываются там, откуда прибыли. член ЦИК Гульнара Джурабаева

Предварительные списки вывесят в избирательных комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.

Ранее депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что в Оше только за один месяц прописку сменили

33 тысячи 805 человек, в Токмаке — 6 тысяч 950, в Караколе — 2 тысячи 798.

Президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.