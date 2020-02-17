17:24
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Число избирателей на местных выборах с декабря 2019 по февраль 2020 не возросло

В ЦИК отметили, что число именно избирателей в городах Оше, Токмаке, Караколе, Балыкчи и Майлуу-Суу, где 12 апреля пройдут выборы депутатов местных кенешей, не увеличилось.

Читайте по теме
В Оше за полтора месяца прописались столько же граждан, как за весь 2019 год

Как сообщила 24.kg член избирательной комиссии Гульнара Джурабаева, речь только о том, что выросло число приезжих в эти города. Они встали на регистрационный учет. Но, для того чтобы проголосовать, нужно иметь прописку. «Причем, чтобы получить ее, в ЦОН должен прийти и владелец собственности, согласившийся прописать у себя определенного человека. Предоставить документы, подтверждающие, что это его собственность такой-то квадратуры и он согласен прописать у себя родственника. Далее этот родственник уже меняет паспорт, и только после всех этих процедур его включают в список избирателей», — отметила Гульнара Джурабаева.

Она считает, что в законодательстве должна быть закреплена норма, согласно которой человеку запрещается участвовать в выборах, если он получил прописку за две-три недели до них.

Не редки случаи, когда люди, исполнив свой гражданский долг — проголосовав на выборах, просто выезжают с прежнего места и снова прописываются там, откуда прибыли.

член ЦИК Гульнара Джурабаева

Предварительные списки вывесят в избирательных комиссиях 22 февраля. До 27 марта каждый избиратель может уточнить себя в списке. Также проверить себя можно на портале «Тизме» и по номеру 119.

Ранее депутат Мирлан Жеенчороев заявил, что в Оше только за один месяц прописку сменили
33 тысячи 805 человек, в Токмаке — 6 тысяч 950, в Караколе — 2 тысячи 798.

Президент страны подписал указ, согласно которому выборы в местные кенеши состоятся 12 апреля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/143853/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке объявили набор в участковые избирательные комиссии
Выборы-2020. Прокуратуре поручено выявить нарушения при массовой прописке
В Оше за полтора месяца прописались столько же граждан, как за весь 2019 год
ЦИК без СМИ и НПО обсуждает рост населения в городах, где весной пройдут выборы
Председатели айыльных кенешей Кыргызстана будут получать зарплату
Назначение акимов премьер-министром вызвало споры в парламенте
Минфин озвучил, сколько выделит средств на выборы депутатов
Женское дело. В Кыргызстане хотят ввести гендерную квоту в местных кенешах
В Жогорку Кенеше предлагают пересмотреть выборное законодательство
Более 45 тысяч граждан смогут проголосовать на местных выборах 13 мая
Популярные новости
Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в&nbsp;дипломатии. Все возмущены Статс-секретарем МИД стала чиновница без опыта в дипломатии. Все возмущены
Глава ГРС Алмаз Мамбетов отправлен в&nbsp;отставку Глава ГРС Алмаз Мамбетов отправлен в отставку
Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кто пока &laquo;выжил&raquo; и&nbsp;почему остальных уже нет Кабмин Мухаммедкалыя Абылгазиева. Кто пока «выжил» и почему остальных уже нет
Еще одна отставка? Министр транспорта и&nbsp;дорог готов покинуть пост Еще одна отставка? Министр транспорта и дорог готов покинуть пост
Бизнес
Что происходит в&nbsp;ОсОО &laquo;Акнет&raquo; и&nbsp;почему хозяйственный спор интересует депутата Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата
Cколько вы&nbsp;накопите за&nbsp;год, если откажетесь от&nbsp;мелких трат? Cколько вы накопите за год, если откажетесь от мелких трат?
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
17 февраля, понедельник
17:22
Перестанем быть кыргызами. Брат президента о запрете на забой скота в домах Перестанем быть кыргызами. Брат президента о запрете на...
17:03
Газету за 2018 год продали пенсионерке в Иссык-Кульской области
16:49
Суицид в Чуйской больнице. Установлена личность покончившего с собой
16:47
Число избирателей на местных выборах с декабря 2019 по февраль 2020 не возросло
16:40
Началось выдвижение кандидатов в городах, где весной пройдут местные выборы