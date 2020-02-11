Зачем нике придавать юридический статус, объяснил депутат Исхак Пирматов

Депутат ЖК и один из инициаторов нашумевших поправок о религиозном обряде «нике» Исхак Пирматов объяснил 24.kg, какое новшество планируют внести в Семейный кодекс КР.

По его словам, сейчас в режиме первого чтения проходит обсуждение новый закон об актах гражданского состояния.

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«Он очень большой, нацелен в первую очередь на то, чтобы сократить различные препоны, которые создает действующая редакция при получении и восстановлении документов, очереди в ЦОНах. Например, если человек потерял свидетельство о рождении ребенка, ему надо ехать в ЦОН по месту прописки, тратить деньги, время. Мы хотим такие моменты исключить», — сказал Исхак Пирматов.

Он отметил, что принятие закона повлечет за собой необходимость внесения изменений в ряд нормативно-правовых документов в сфере регистрации актов гражданского состояния, в частности Семейный кодекс.

«Мы предлагаем внести изменения в понятийную часть кодекса — расшифровку, что является актом гражданского состояния. В действующей редакции написано, что это юридически оформленные обстоятельства, которые индивидуализируют человека и с которыми связаны возникновение или прекращение его прав и обязанностей. Мы предлагаем добавить сюда акты, совершенные по религиозным обрядам до момента образования и восстановления органов ЗАГСа», — сказал он.

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Исхак Пирматов напомнил, что первые органы ЗАГСа были образованы на территории республики только в 1924 году.

«До этого браки заключались по религиозным традициям. Мы предлагаем придать им юридический статус. Такое новшество внесено по предложению Государственной регистрационной службы, в которую обращаются люди за справками о семейном положении предков. У сотрудников появятся правовые основания выдавать подобные документы на основе данных книг учета о совершении нике», — сказал он.

Исхак Пирматов отметил, что в режиме второго чтения хочет уточнить дату, чтобы избежать разногласий в понимании. Он уточнил, что речь о том, чтобы дать юридический статус совершаемым в настоящее время нике не идет. «Наоборот, я говорил, что после религиозного обряда необходимо регистрировать браки», — сказал он.

Напомним, во время рассмотрения законопроектов на заседании комитета ЖК по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Исхак Пирматов сообщил, что изменения в Семейный кодекс предлагается внести для того, чтобы законодательно защитить права женщин, которые вышли замуж по религиозному обряду «нике».