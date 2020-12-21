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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Житель Иссык-Куля женился на 16-летней. Эльвира Сурабалдиева обратилась к ДУМК

Вице-премьер-министр Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева рекомендовала Государственной комиссии по делам религий провести совместно с Духовным управлением мусульман информационно-разъяснительную работу среди священнослужителей, населения по недопущению проведения обряда нике с несовершеннолетними. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

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По ее данным, профильным государственным органам даны поручения по выяснению обстоятельств ситуации относительно вступления в брак девушки, не достигшей 18 лет, в Иссык-Кульской области.

Ранее юрист Камиль Рузиев заявлял, что 31-летний житель Джети-Огузского района Иссык-Кульской области через обряд нике женился на 16-летней девушке. Начата проверка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177473/
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