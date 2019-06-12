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Общество

Имамы Кыргызстана будут регистрировать нике в специальном журнале

Имамы Кыргызстана будут регистрировать нике в специальном журнале. Об этом сообщило ДУМК.

По их данным, муфтият, изучив опыт других стран, выпустил журнал с одобрения Совета улемов и с целью укрепления института семьи.

«Журнал регистрации внедрят для сохранения семейных ценностей, сокращение разводов, объяснения смысла брака, талака и нафака, усиления ответственности имамов за совершенное нике», — сообщил муфтият.

Духовное управление мусульман Кыргызстана надеется, что журнал регистрации нике поможет женщинам защитить свои права на имущество и наследство в случае развода. 

В журнал вносят паспортные данные молодоженов.

Муфтий Максатбек ажы Токтомушев сегодня раздал журналы для регистрации нике священнослужителям Чуйской области и Бишкека. Всего выпустили три тысячи экземпляров.

Отметим, каждый квартал городские и областные казыяты будут принимать отчеты от имамов по регистрированным бракам.
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