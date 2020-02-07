Кыргызстан за рубежом начали воспринимать как страну насильников. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявил депутат Каныбек Иманалиев.

Нардеп отметил деградацию общества и рост насилия по отношению к женщинам и детям.

«Родной дядя с сыном насилуют в течение нескольких лет племянницу. Каждый день мы читаем об ужасных фактах насилия в отношении женщин и детей. Это все из-за наших постоянных амнистий, в результате которого даже осужденные за убийства выходят на свободу. За семейное насилие у нас лишь штраф и общественные работы, которые на деле не действуют», — сказал Каныбек Иманалиев.

Депутат предлагает ужесточить наказание для насильников детей. «Осужденных за семейное насилие не надо включать в амнистию», — отметил нардеп.