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Власть
Сюжеты: Насилие над детьми, Семейное насилие

Кыргызстан за рубежом начали воспринимать как страну насильников

Кыргызстан за рубежом начали воспринимать как страну насильников. Об этом на заседании парламентской фракции «Ата Мекен» заявил депутат Каныбек Иманалиев.

Нардеп отметил деградацию общества и рост насилия по отношению к женщинам и детям.

«Родной дядя с сыном насилуют в течение нескольких лет племянницу. Каждый день мы читаем об ужасных фактах насилия в отношении женщин и детей. Это все из-за наших постоянных амнистий, в результате которого даже осужденные за убийства выходят на свободу. За семейное насилие у нас лишь штраф и общественные работы, которые на деле не действуют», — сказал Каныбек Иманалиев.

Депутат предлагает ужесточить наказание для насильников детей. «Осужденных за семейное насилие не надо включать в амнистию», — отметил нардеп.
Ссылка: https://24.kg/vlast/142915/
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