В Кыргызстан с официальным визитом прибудет новый глава ЕЭК

Сегодня состоится первый официальный зарубежный визит нового председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича в Бишкек. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

По его данным, глава ЕЭК приедет в Кыргызстан по приглашению премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. В рамках визита запланированы встречи с президентом Сооронбаем Жээнбековым и главой кабмина.

В планах обсуждение стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подходы к устранению барьеров, изъятий и ограничений на рынке ЕАЭС.

«Будут затронуты вопросы, связанные с проведением согласованной политики и гармонизации законодательств стран ЕАЭС в ряде сфер экономической деятельности», — говорится в сообщении.

Кандидатуру Михаила Мясниковича главы государств Евразийского экономического союза утвердили 20 декабря 2019 года. В предыдущие годы он занимал различные государственные посты, включая должности председателя Совета республики Национального собрания Беларуси, премьер-министра, главы администрации президента, руководителя Национальной академии наук. К обязанностям главы ЕЭК Михаил Мясникович приступил 1 февраля 2020 года.