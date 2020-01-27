Премьер-министр Кыргызстана обещает систематизировать борьбу с контрабандой

«Борьба с контрабандой была фиктивной, мы ее систематизируем», — заявил сегодня на заседании правительства премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

По его словам, в 2019 году запущена система фискализации налоговых процедур. Госорганы Кыргызстана узнали, как подобные системы работают в России, Китае и Казахстане.

«В 2020-м будут большие шаги. По прохождению грузов на границе ввели онлайн-контроль в ноябре. Введена электронная система весового контроля. За 2,5 месяца на 890 миллионов сомов больше собрали», — рассказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

На пунктах пропуска на границе с КНР и Узбекистаном установили инспекционные комплексы. «Они изменят систему прохождения грузов. В таможенной системе у людей не должно быть неправильных мыслей, все нужно перевести на электронную форму. До октября текущего года все компоненты фискализации надо интегрировать», — заключил глава кабмина.

Кроме того, он обратил внимание на то, что сегодня для контроля все, кто работает с НДС, переходят на электронные счета-фактуры. Мухаммедкалый Абылгазиев также выступил за то, чтобы в ближайшие годы снизить тарифы страховых взносов.