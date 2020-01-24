Депутат предлагает усилить ответственность комиссий по проведению тендеров

Депутат Жогорку Кенеша Гульшат Асылбаева предложила пакет поправок в законы «О государственных закупках» и «Об акционерных обществах».

По ее словам, 26 июня 2019 года вступили в действие поправки в Закон КР «О государственных закупках» и выявились противоречия в некоторых статьях закона, которые требуют редакционных поправок.

«В действующей редакции закона есть статьи, в которых отражены некорректные предложения и слова, что ведет к недопониманию между закупающими организациями и участниками конкурса. В этой связи необходимо внести поправки для их устранения. Они позволят более требовательно проводить отбор и подачу жалобы при проведении государственных закупок», — отметила Гульшат Асылбаева.

Нардеп также предложила ряд поправок в закон, регулирующий деятельность акционерных обществ.

Она отметила, что АО сегодня вынуждены дважды или трижды проводить общее собрание акционеров, годовое и внеочередные. Ежегодные конкурсы на закупку услуг по проведению аудита финансовой отчетности акционерных обществ отрицательно влияют на их качество и приводят к дополнительным расходам, что влечет снижение налогооблагаемой прибыли. На качество услуг аудиторских организаций влияет их отбор по наименьшей стоимости.

Гульшат Асылбаева предложила откорректировать закон, чтобы аудиторов отбирали на конкурентной основе и низкая цена их услуг не являлась преимуществом.