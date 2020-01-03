Регионы, семейные традиции, защита детей. Что еще обсудили президент и премьер

Президент и премьер Кыргызстана провели первую в 2020 году рабочую встречу.

По данным пресс-службы главы государства, Сооронбай Жээнбеков и Мухаммедкалый Абылгазиев обменялись мнениями об итогах по социально-экономическому развитию страны за 2019 год, перспективах по реализации социально-экономических, инфраструктурных проектов и приоритетных стратегических направлениях в 2020-м.

Они также обсудили меры по реализации приоритетных направлений на период до 2023 года в рамках Национальной стратегии развития КР, государственной политики регионального развития и цифровизации страны.

Президент подчеркнул, что государственная политика по развитию регионов страны охватывает комплекс мер, направленных на развитие отечественной экономики. Ставится цель сократить внутреннюю миграцию, которая имеет влияние на институт семьи. Особое внимание власть уделит вопросам укрепления семейных традиций по воспитанию подрастающего поколения.

Президент и премьер обсудили мероприятия в рамках Перекрестного года Кыргызской Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в Кыргызской Республике и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.