Конфликт на границе. Депутаты требуют отчета комиссии по делимитации

Вице-спикер парламента Аида Касымалиева потребовала отчета от представителей комиссии по делимитации и демаркации границ. Об этом она заявила сегодня на заседании парламента.

Ее поддержал нардеп Зиядин Жамалдинов. Он отметил, что после каждого ЧП на границе народные избранники приглашают правительство, дают поручения, проходит месяц-два — и опять происходят стычки.

«Пусть комиссия отчитается, какие есть подвижки в этом плане, что предпринимается. Или кабмин забывает о том, что мы им поручаем? Так давайте их еще раз пригласим и напомним», — сказал Зиядин Жамалдинов.

Накануне в селе Кок-Таш Баткенского района произошел конфликт между гражданами Таджикистана и Кыргызстана. Примерно в 9.30 местные жители начали друг друга забрасывать камнями. После небольшого перерыва конфликт разросся вновь. В результате столкновений в Баткенскую областную объединенную больницу поступили шестеро пострадавших, из них четверо военнослужащих и двое гражданских.