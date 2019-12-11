ГУОБДД определило первый участок дороги, где будет увеличен скоростной режим

В парламенте обсуждают поправки в кодексы о нарушениях и проступках. В частности, увеличение штрафов за грубые нарушения Правил дорожного движения и использование подложных номеров.

Депутаты выступили за увеличение скоростного режима. Представители ГУОБДД отметили, что первым экспериментальным участком дороги, на котором скоростной лимит увеличат до 110 километров в час, станет отрезок трассы Бишкек — Торугарт — от города Балыкчи до поворота на перевал Куакы. Его протяженность 23 километра.

По их словам, на других трассах скоростной режим может быть изменен после приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Сроков, когда конкретно пилотный проект будет запущен, нет.

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С 2020 года в Кыргызстане вступят в силу новые Правила дорожного движения. Они разрешат автомобилям ездить на некоторых участках дорог со скоростью 110 километров в час.

Поправки в ПДД премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал 31 октября. Но, как объяснили в ГУОБДД, пилотный проект запустят только в 2020 году. До этого Министерство транспорта и дорог должно подготовить трассы для увеличения скорости. Пока Минтранс не установит соответствующие знаки, водители не смогут ездить со скоростью 110 километров в час, отметили в ГУОБДД.