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Власть

ГУОБДД определило первый участок дороги, где будет увеличен скоростной режим

В парламенте обсуждают поправки в кодексы о нарушениях и проступках. В частности, увеличение штрафов за грубые нарушения Правил дорожного движения и использование подложных номеров.

Депутаты выступили за увеличение скоростного режима. Представители ГУОБДД отметили, что первым экспериментальным участком дороги, на котором скоростной лимит увеличат до 110 километров в час, станет отрезок трассы Бишкек  Торугарт  от города Балыкчи до поворота на перевал Куакы. Его протяженность 23 километра.

По их словам, на других трассах скоростной режим может быть изменен после приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Сроков, когда конкретно пилотный проект будет запущен, нет.

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С 2020 года в Кыргызстане вступят в силу новые Правила дорожного движения. Они разрешат автомобилям ездить на некоторых участках дорог со скоростью 110 километров в час.

Поправки в ПДД премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал 31 октября. Но, как объяснили в ГУОБДД, пилотный проект запустят только в 2020 году. До этого Министерство транспорта и дорог должно подготовить трассы для увеличения скорости. Пока Минтранс не установит соответствующие знаки, водители не смогут ездить со скоростью 110 километров в час, отметили в ГУОБДД.
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