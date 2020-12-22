Депутат предложил увеличить скорость движения на больших трассах

Скорость дорожного движения на трассах необходимо увеличить. Об этом на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству сказал депутат Бейшеналы Нурдинов.

Он объяснил предложение тем, что во многих странах увеличивают скорость движения автомобилей, а в Кыргызстане, наоборот, уменьшают.

«Признайтесь, если дорога хорошая, вы ездите не 90 километров в час, а гораздо больше. Люди думают: пусть они едут чуть больше положенного, а потом заплатят штраф. У нас что на Иссык-Куль едем 90 километров, что по трассе в Ош. Необходимо пересмотреть скорость движения. Например, до 110 километров в час», — сказал Бейшеналы Нурдинов.