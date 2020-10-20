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Общество

Гиперкар из США установил новый рекорд скорости

Компания SSC North America установила новый мировой рекорд скорости для серийных автомобилей. Созданный ею гиперкар SSC Tuatara превысил скорость 500 километров в час, сообщает издание «Популярная механика».

SSC North America
Фото SSC North America. Гиперкар из США установил новый рекорд скорости

В 2019 году на тестовом полигоне Эра-Лессин в Германии тест-пилот Bugatti Энди Уоллес смог за рулем 1600-сильного гиперкара Chrion развить скорость 304,773 мили в час (490,484 километра в час), сделав модель первым в мире серийным автомобилем, преодолевшим отметку 300 миль в час. Несмотря на то что рекордная скорость была зафиксирована немецкой организацией TUV, считать ее мировым рекордом было нельзя — по правилам для мирового достижения машина должна совершить два заезда, туда и обратно, а Bugatti Chiron проехал лишь в одну сторону.

Таким образом, статус быстрейшего серийного автомобиля в мире остался у шведского 1360-сильного гиперкара Koenigsegg Agera RS, показавшего в 2017 году скорость 277,9 миль в час (447,2 километра в час). Причем сделано это было на обычном автомобильном шоссе (естественно, перекрытом для других машин) в штате Невада. Но этот рекорд пал в 2020 году, когда в той же Неваде на аналогичном шоссе появился американский гиперкар SSC Tuatara, которому удалось превысить отметку в 500 километров в час.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170014/
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