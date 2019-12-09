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Власть

Ни действий, ни инициатив. Сооронбай Жээнбеков недоволен судебной реформой

Усилия по улучшению качества отправления правосудия и укреплению доверия судам продвигаются слишком медленно. Об этом президент Сооронбай Жээнбеков заявил на торжественном мероприятии, посвященном 95-летию судебной системы Кыргызстана.

Он отметил, что на судебную реформу выделяется достаточно средств. Улучшается и материальная база. Однако судебная реформа буксует.

«Особо незаметно ни действий, ни инициатив по продвижению судебной реформы. В первую очередь судьи должны быть чисты перед судом совести. Иначе наша реформа не оправдает себя. Сколько бы мы денег ни потратили, мы не добьемся нужных результатов», — сказал глава государства.

В судах до сих пор ощущается влияние человеческого фактора. Надо бояться бога и работать на совесть. 

Сооронбай Жээнбеков
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