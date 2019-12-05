Вывод миллионов из Кыргызстана. Спикер ЖК уверен, что никто из бюджета не ворует

Миллионы долларов, выведенные из Кыргызстана, были задекларированы, были выплачены и налоги. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сегодня заявил спикер Дастан Джумабеков.

Он уверен, что из Кыргызстана незаконным путем не вывозятся деньги и из бюджета тоже никто не ворует.

«Это деньги наших предпринимателей. У них времени нет отправлять необходимые для своего бизнеса суммы через банки. Или это дорого обходится. Поэтому они передают деньги через людей, которые организовали законный способ переправки денег через аэропорт. Каждая копейка бюджета тоже под нашим контролем. Вы сами видите, уважаемые депутаты, мы когда рассматриваем любой отчет, всегда спрашиваем за каждую копейку», — заявил Дастан Джумабеков.

По его мнению, информация о работе правительства плохо доходит до населения.

«Вы объясните все это народу. У вас же есть пресс-служба, телеканалы. Вы не говорите, поэтому некоторые политики используют информацию по-другому», — сказал Дастан Джумабеков, обращаясь к членам правительства.

Напомним, журналисты опубликовали новое расследование. В нем указывается, что «в основном курьеры обслуживают частных продавцов и оптовиков с многочисленных базаров Кыргызстана, которые покупают товары в Турции и Китае за наличные. Эта широко распространенная практика противоречит законам Кыргызстана. Лишая бюджет поступлений от таможенных сборов, она наносит прямой вред налогоплательщикам и к тому же не позволяет установить законность происхождения средств».