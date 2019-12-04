Выборы-2020. ЦИК напоминает о сроках регистрации/перерегистрации партий

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов напоминает всем желающим участвовать в парламентских выборах — 2020 об обязательной регистрации или перерегистрации политических партий в срок, отведенный законом.

Отвечая на вопросы 24.kg, в ведомстве отметили: согласно Закону «О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша», право выдвигать списки кандидатов в депутаты парламента имеют политические партии, прошедшие государственную регистрацию и/или перерегистрацию в установленном порядке не менее чем за шесть месяцев до дня официального опубликования решения о назначении выборов.

Напомним, что парламентские выборы назначаются главой государства не ранее чем за 100 календарных дней и не позднее чем за 90 календарных дней до дня голосования.

Днем голосования является первое воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который был избран Жогорку Кенеш действующего созыва.

Исходя из этого, очередные выборы в Жогорку Кенеш могут быть назначены на 4 октября 2020 года, а решение об их назначении может быть принято с 26 июня по 6 июля 2020-го.

По данным Министерства юстиции, в Кыргызстане зарегистрировано более 400 политических партий.