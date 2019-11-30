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Власть

Декларационная кампания — 2018. У Эльвиры Сурабалдиевой нет ни жилья, ни машины

Государственная налоговая служба завершила декларационную кампанию — 2018 и приступила к публикации ее итогов. 

У депутата фракции СДПК, бизнесвумен Эльвиры Сурабалдиевой, как выяснилось из отчета, нет ни жилья, ни машины. Ее родственники тоже безработные и бездомные.

Живет Эльвира Сурабалдиева, судя по декларации, только на одну зарплату. За 2018 год ее доход составил 723 тысячи 131 сом. 

У ее сопартийца, бывшего вице-спикера Торобая Зулпукарова тоже нет иных доходов, кроме зарплаты. Годовой доход нардепа составил 742 тысячи 620 сомов.  Но у него есть дом площадью 400 квадратных метров. 
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