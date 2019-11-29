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Власть

Третья встреча глав стран Центральной Азии пройдет в Кыргызстане

Президенты стран Центральной Азии выбрали Кыргызстан в качестве страны, которая примет третью консультативную встречу. Об этом сообщило агентство «Казинформ».

Решение приняли в рамках второй консультативной встречи глав государств в узком формате, которая прошла сегодня в Ташкенте.

В переговорах участвовали президенты Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. От Казахстана приехал елбасы Нурсултан Назарбаев.

Кстати, его выбрали почетным председателем встреч глав государств Центральной Азии.

На повестке вопросы региональной политики, сотрудничество в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной сферах, научно-технического и гуманитарного обмена, обеспечение безопасности в Центральной Азии.

Первая консультативная встреча прошла в 2018 году в столице Казахстана.
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