03:08
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

СДПК за счет него пришла в парламент. Бакыт Торобаев заступился за Матраимовых

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заступился за братьев Матраимовых. Он напомнил коллегам из фракции СДПК, в частности выступающей за импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову Ирине Карамушкиной, что Матраимовы, в частности Райымбек Матраимов, фактически оплатили избирательную кампанию партии власти в 2015 году.

По его словам, не стоит слепо верить словам «какого-то мошенника Саймаити» и только на основании этого бросаться обвинениями.

«Вы все молчали тогда, когда творился этот беспредел. В 2011-2012 годах председателем таможни был как раз Кубанычбек Кулматов. Он, что, не знал ничего? Знал наверняка. Вы привели Сооронбая Жээнбекова к власти, а сейчас устраиваете разборки. У нас проблем других в стране нет что ли?» — задал вопрос Ирине Карамушкиной Бакыт Торобаев. И добавил, что Райымбек Матраимов тогда не был для социал-демократов ни коррупционером, ни контрабандистом.

Торага ЖК Дастанбек Джумабеков согласился, что сейчас не время для разборок, взаимных упреков и обвинений, но вопрос контрабанды и коррупции на таможне обсудить в широком формате необходимо.

«Сегодня-завтра проходит саммит ОДКБ, а на следующей неделе мы пригласим руководителей профильных ведомств и заслушаем их по вопросам контрабанды, обязательно», — пообещал спикер.

Напомним, в связи с журналистским расследованием 24 ноября организация досудебного производства поручена ГСУ ГКНБ, и в тот же день была создана межведомственная следственная группа из числа следователей ГКНБ, МВД и ГСБЭП. Начаты необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела. В целях всестороннего и объективного расследования будут проведены необходимые следственные действия с участием всех лиц, обладающих какой-либо информацией.  
Ссылка:
просмотров: 8310
Версия для печати
Материалы по теме
Наталья Никитенко о коррупции: Можно переломить хребет при политической воле
Главе ГСБЭП предложили уволиться добровольно
В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС
Правительству Кыргызстана предлагают признать проблемы и уйти в отставку
«Пока что вот так, пока так». Жениш Разаков об изучении коррупции на таможне
Из-за контрабанды бюджет Кыргызстана недополучит 8,2 миллиарда сомов
Правительству понадобилось четыре дня, чтобы прокомментировать расследование СМИ
Скандал с контрабандными схемами. Расследованием «Азаттыка» займется ГКНБ
Скандал с контрабандными схемами. Депутат обратился к генпрокурору
Скандал с контрабандными схемами. Чиновники силовых структур отмалчиваются
Популярные новости
В&nbsp;Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из&nbsp;ЕАЭС В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Искендер Матраимов обрушился с&nbsp;гневной тирадой на&nbsp;журналистов Искендер Матраимов обрушился с гневной тирадой на журналистов
Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;позволил Атамбаеву превратить себя в&nbsp;свадебного генерала Сооронбай Жээнбеков не позволил Атамбаеву превратить себя в свадебного генерала
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин