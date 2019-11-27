СДПК за счет него пришла в парламент. Бакыт Торобаев заступился за Матраимовых

Лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев заступился за братьев Матраимовых. Он напомнил коллегам из фракции СДПК, в частности выступающей за импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову Ирине Карамушкиной, что Матраимовы, в частности Райымбек Матраимов, фактически оплатили избирательную кампанию партии власти в 2015 году.

По его словам, не стоит слепо верить словам «какого-то мошенника Саймаити» и только на основании этого бросаться обвинениями.

«Вы все молчали тогда, когда творился этот беспредел. В 2011-2012 годах председателем таможни был как раз Кубанычбек Кулматов. Он, что, не знал ничего? Знал наверняка. Вы привели Сооронбая Жээнбекова к власти, а сейчас устраиваете разборки. У нас проблем других в стране нет что ли?» — задал вопрос Ирине Карамушкиной Бакыт Торобаев. И добавил, что Райымбек Матраимов тогда не был для социал-демократов ни коррупционером, ни контрабандистом.

Торага ЖК Дастанбек Джумабеков согласился, что сейчас не время для разборок, взаимных упреков и обвинений, но вопрос контрабанды и коррупции на таможне обсудить в широком формате необходимо.

«Сегодня-завтра проходит саммит ОДКБ, а на следующей неделе мы пригласим руководителей профильных ведомств и заслушаем их по вопросам контрабанды, обязательно», — пообещал спикер.