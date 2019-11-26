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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Главе ГСБЭП предложили уволиться добровольно

Главе Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Бакиру Таирову предложили написать заявление об увольнении по собственному желанию. С таким предложением выступили депутаты Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева и Дастан Бекешев.

«По вашему мнению, после журналистского расследования «Азаттыка» вы имеете моральное право занимать должность? Имена ваших близких упомянуты в расследовании, возбуждено уголовное дело. Некоторые вещи расследуют быстро, а это дело тянется. Мы все молчим, будто ничего не знаем. Народ обвиняет нас всех, что мы все в доле. Вы не должны вмешиваться в расследование, а должны воздержаться от профессиональной деятельности», — заявила Эльвира Сурабалдиева.

Под подозрение попадут все, это скандальная ситуация. Нужно отстранить всех лиц, чьи фамилии есть в расследовании.

Эльвира Сурабалдиева

С ней согласился и парламентарий Дастан Бекешев. Он также предложил сделать ротацию сотрудников ГСБЭП, которые занимаются борьбой с контрабандой.

«Было бы хорошо, чтобы вы написали заявление. Бывший руководитель ГКНБ уволился только потому, что оказался замешан в скандале с паспортами. В местах, где выявляют такого рода преступления, тот, кто ответственен, должен быть уволен», — заключил депутат.
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