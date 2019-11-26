«Пока что вот так, пока так». Жениш Разаков об изучении коррупции на таможне

«Рабочая группа работает. Пока что вот так, пока так», — ответил вице-премьер-министр Жениш Разаков на вопрос о мнении правительства по расследованию СМИ о коррупционных схемах на таможне.

Депутат Айсулуу Мамашова отметила, что вопрос о контрабанде товаров и коррупции достиг пика. Символом коррупции называют бывшего таможенника. Это привело к тому, что граждане вышли на митинг с требованием от властей принять хоть какие-то меры.

«Эта ситуация у вас не вызывает никакой реакции, Жениш Барпиевич? Как вы относитесь ко вчерашнему митингу, к тому, что люди требуют?» — поинтересовалась депутат у вице-премьер-министра Жениша Разакова.

«Если вы имеете в виду предшествующие события, то у нас сегодня в рамках досудебного производства работает межведомственная рабочая группа. Она проводит мероприятия. Пока что так, пока так», — ответил чиновник.

Айсулуу Мамашову возмутил ответ. Парламентарий отметила, что правительство все время создает рабочие группы, которые что-то делают. Результата общество не видит. На это Жениш Разаков ответил, что есть правоохранительные органы, они работают в этом направлении, у них и стоит спросить.

«Жениш Парпиевич, вы у нас курируете силовой блок. Может быть, вы сами у них спросите?» — предложила Айсулуу Мамашова.