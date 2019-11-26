03:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

«Пока что вот так, пока так». Жениш Разаков об изучении коррупции на таможне

«Рабочая группа работает. Пока что вот так, пока так», — ответил вице-премьер-министр Жениш Разаков на вопрос о мнении правительства по расследованию СМИ о коррупционных схемах на таможне.

Депутат Айсулуу Мамашова отметила, что вопрос о контрабанде товаров и коррупции достиг пика. Символом коррупции называют бывшего таможенника. Это привело к тому, что граждане вышли на митинг с требованием от властей принять хоть какие-то меры.

Читайте по теме
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова

«Эта ситуация у вас не вызывает никакой реакции, Жениш Барпиевич? Как вы относитесь ко вчерашнему митингу, к тому, что люди требуют?» — поинтересовалась депутат у вице-премьер-министра Жениша Разакова.

«Если вы имеете в виду предшествующие события, то у нас сегодня в рамках досудебного производства работает межведомственная рабочая группа. Она проводит мероприятия. Пока что так, пока так», — ответил чиновник.

Айсулуу Мамашову возмутил ответ. Парламентарий отметила, что правительство все время создает рабочие группы, которые что-то делают. Результата общество не видит. На это Жениш Разаков ответил, что есть правоохранительные органы, они работают в этом направлении, у них и стоит спросить.

«Жениш Парпиевич, вы у нас курируете силовой блок. Может быть, вы сами у них спросите?» — предложила Айсулуу Мамашова.
Ссылка:
просмотров: 4263
Версия для печати
Материалы по теме
СДПК за счет него пришла в парламент. Бакыт Торобаев заступился за Матраимовых
Наталья Никитенко о коррупции: Можно переломить хребет при политической воле
Главе ГСБЭП предложили уволиться добровольно
Декларации — 2018. Как семья Тилека Матраимова разбогатела за четыре года
Искендер Матраимов обрушился с гневной тирадой на журналистов
В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС
Правительству Кыргызстана предлагают признать проблемы и уйти в отставку
Из-за контрабанды бюджет Кыргызстана недополучит 8,2 миллиарда сомов
Правительству понадобилось четыре дня, чтобы прокомментировать расследование СМИ
Ответ ГНС. Декларацию Райымбека Матраимова пришлось заполнять вручную
Популярные новости
В&nbsp;Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из&nbsp;ЕАЭС В Жогорку Кенеше требуют выхода Кыргызстана из ЕАЭС
Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова Скандал с контрабандными схемами. «Эффект бабочки» для Сооронбая Жээнбекова
Искендер Матраимов обрушился с&nbsp;гневной тирадой на&nbsp;журналистов Искендер Матраимов обрушился с гневной тирадой на журналистов
Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;позволил Атамбаеву превратить себя в&nbsp;свадебного генерала Сооронбай Жээнбеков не позволил Атамбаеву превратить себя в свадебного генерала
Бизнес
А&nbsp;вы&nbsp;подготовились к&nbsp;Black Friday? Только 29&nbsp;ноября скидка на&nbsp;премиальные номера А вы подготовились к Black Friday? Только 29 ноября скидка на премиальные номера
С&nbsp;Mega iTV от&nbsp;MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно С Mega iTV от MegaCom смотрите любимые телеканалы где угодно
Перспективы безналичных платежей обсудили на&nbsp;форуме Visa в&nbsp;Кыргызстане Перспективы безналичных платежей обсудили на форуме Visa в Кыргызстане
Полезный досуг для ребенка с&nbsp;порталом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;MegaCom Полезный досуг для ребенка с порталом «Детский» от MegaCom
28 ноября, четверг
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
27 ноября, среда
23:49
Samsung Galaxy S11 Plus: раскрыли дизайн главного флагмана 2020 года
23:33
Кыргызстанцам компания в Екатеринбурге не платила зарплату три месяца
22:41
Валентина Шевченко проведет очередной бой в UFC в феврале 2020 года
22:16
Skoda запустила серийное производство своего первого электромобиля
22:00
Чудаки парковки. Некоторые водители не учитывают большие размеры своих машин