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Власть
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Вопрос о коррупции на таможне включен в повестку дня Совета безопасности

Началась подготовка к очередному заседанию Совета безопасности. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь Совбеза Дамир Сагынбаев.

На вопрос журналиста, есть ли коррупция в Государственной таможенной службе, Дамир Сагынбаев ушел от прямого ответа.  Он сослался на пока продолжающийся сбор информации для заседания Совета безопасности.

«Мы сейчас собираем информацию. Все материалы будут озвучены на заседании Совета безопасности», — ответил Дамир Сагынбаев.

Напомним,  журналистское расследование «Азаттыка», Kloop и OCCRP о контрабанде и коррупции в ГТС вызвало широкий общественный резонанс. 

  
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