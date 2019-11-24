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Власть

Надо отправить правительство в отставку, и президента не будут подставлять

Депутат парламентской фракции СДПК Евгения Строкова рассказала 24.kg, кто подставляет президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

По словам парламентария, глава государства очень открыт, выслушивает мнения всех сторон, даже оппонентов. Евгения Строкова была у главы государства за два года семь раз.

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Депутат отметила: «Ожидания, что за два года новый президент превратит Кыргызстан в Сингапур, Малайзию и Швейцарию одновременно — утопичны по своей сути. Он получил в наследство от предшественника Алмазбека Атамбаева государство с огромным внешним долгом, ростом ВВП на уровне трех процентов и «потемкинскими деревнями» в виде модернизированной ТЭЦ. Выправить за два года ситуацию очень сложно, но работа идет. Только экономическими реформами все-таки должно заниматься правительство, а не глава государства. Его задача — внешняя политика. Здесь мы добились определенных успехов: наладили отношения с соседями — Казахстаном и Таджикистаном».

Нардеп полагает, что нынешний бесхребетный кабмин во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым подставляет Сооронбая Жээнбекова, поэтому премьер-министр должен уйти.

В этом ключе, я считаю, депутаты должны проявить решительность и инициировать отставку правительства. Не надо ждать команды сверху.

Евгения Строкова

Нардеп добавила: «Стабильность в стране наступила только после разрешения ситуации с Алмазбеком Атамбаевым». По мнению Евгении Строковой, теперь нужен сильный премьер-министр с профессиональной командой, нацеленной на развитие экономики, а не политические игры.
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