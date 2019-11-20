Сооронбай Жээнбеков призвал силовиков предотвращать насилие против детей

«Мы должны усилить работу по предотвращению насилия по отношению к детям и их защите», — говорится в обращении президента Кыргызстана по случаю 30-й годовщины подписания Конвенции ООН о правах ребенка, сообщает пресс-служба главы государства.

В обращении отмечается, что республика присоединилась к конвенции 25 лет назад.

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«Тем самым наше общество приняло обязательство, что к каждому ребенку будет проявляться забота как со стороны родителей, так и со стороны государства. Мы должны обеспечить соблюдение прав детей, гарантировать им доступ к качественным образовательным программам, охрану здоровья, право на семейное окружение и безопасное общество, не допускать насилия по отношению к ним», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что нам всем необходимо поддерживать детей с ограниченными возможностями здоровья, давая им возможность развиваться наравне со сверстниками.

Правоохранительные, судебные и органы местного самоуправления должны усилить работу по предотвращению насилия по отношению к детям и их защите. Сооронбай Жээнбеков

Кроме того, президент считает, что кампания «Тумар» по поддержке детей, начатая 1 июня, должна стать ежегодной.