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Власть

Назначение акимов премьер-министром вызвало споры в парламенте

Новые поправки в законы о деятельности местных органов власти вызвали споры в Жогорку Кенеше. Депутатов смутила норма о назначении акимов районов.

Законопроект устанавливает требование о том, что акимы и их заместители не должны иметь судимости и иметь высшее образование. Кроме того, предлагается прописать норму, что акима и его заместителей назначает премьер-министр. Делают это для приведения в соответствие норм закона и Конституции 2016 года. Ранее акимов выбирали на совместном заседании депутатов айыльных и городских кенешей района.

Новая поправка вызвала опасение у депутатов. Парламентарии считают, что должен остаться общественный контроль за работой акима.

Карманных начальников не должно быть в районах. Акимы разные могут быть, с разными характерами. Мы должны предусмотреть норму, чтобы дать возможность контроля работы акима.

Депутат Бакирдин Субанбеков

Кроме того, депутаты предложили ввести требование о наличии у акима хотя бы одного года работы в фискальных органах, а среди его заместителей был специалист в аграрной сфере.
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