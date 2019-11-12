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Власть

Депутат парламента о гендерном неравенстве в законодательных органах Кыргызстана

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева сегодня на круглом столе рассказала, в чем уязвимость женщин-кандидатов в народные избранники.

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По ее словам, на местном уровне женщины не могут на равных бороться с мужчинами за голоса избирателей. Все упирается в финансовые возможности.

Кроме того, считает Эльвира Сурабалдиева, большую роль играет региональный фактор. «К примеру, если женщина не родилась в этом селе или районе, а перебралась на малую родину мужа, ее в депутаты могут и не избрать. Отдадут предпочтение земляку-мужчине. Это черта менталитета», — сказала она.

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова признала, что права женщин на равное участие в предвыборной гонке нарушаются. Она отметила, что имеющаяся квота не работала, поскольку мужчины давили на женщин после избрания, требуя сдать мандат.

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«Если кандидат складывала полномочия досрочно, вместо нее приходил мужчина. Поэтому присутствие женщин в законодательной ветви власти постепенно вымывалось. Вместе с принятием 30-процентной квоты для женщин на местном уровне утверждена норма, по которой в случае сдачи мандата на вакантное место приходит тоже женщина, а не следующий по списку мужчина», — пояснила Нуржан Шайлдабекова.

Участники круглого стола заметили, что с 2004 по 2016 год число женщин-депутатов местных кенешей сократилось на треть. На сегодня в 86 айыльных кенешах, то есть в каждом пятом, нет ни одной женщины.
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