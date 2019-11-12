Депутат парламента о гендерном неравенстве в законодательных органах Кыргызстана

Депутат Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева сегодня на круглом столе рассказала, в чем уязвимость женщин-кандидатов в народные избранники.
По ее словам, на местном уровне женщины не могут на равных бороться с мужчинами за голоса избирателей. Все упирается в финансовые возможности.
Кроме того, считает Эльвира Сурабалдиева, большую роль играет региональный фактор. «К примеру, если женщина не родилась в этом селе или районе, а перебралась на малую родину мужа, ее в депутаты могут и не избрать. Отдадут предпочтение земляку-мужчине. Это черта менталитета», — сказала она.
Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова признала, что права женщин на равное участие в предвыборной гонке нарушаются. Она отметила, что имеющаяся квота не работала, поскольку мужчины давили на женщин после избрания, требуя сдать мандат.
«Если кандидат складывала полномочия досрочно, вместо нее приходил мужчина. Поэтому присутствие женщин в законодательной ветви власти постепенно вымывалось. Вместе с принятием 30-процентной квоты для женщин на местном уровне утверждена норма, по которой в случае сдачи мандата на вакантное место приходит тоже женщина, а не следующий по списку мужчина», — пояснила Нуржан Шайлдабекова.
Участники круглого стола заметили, что с 2004 по 2016 год число женщин-депутатов местных кенешей сократилось на треть. На сегодня в 86 айыльных кенешах, то есть в каждом пятом, нет ни одной женщины.