Выборы-2020. Экс-премьер-министр настаивает на снижении порога до 3 процентов

Экс-премьер-министр Темир Сариев, выступая сегодня на круглом столе, где обсуждались поправки в выборное законодательство, призвал авторов инициатив смотреть на вещи реально.

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По его словам, следует помнить, что до выборов в Жогорку Кенеш остался год. «Давайте смотреть реально, что мы можем успеть за это время. Самое главное, нужно снизить избирательный порог. Собрать политические партии, выслушать их требования и донести их до президента и парламента», — сказал бывший глава правительства.

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Он добавил, что выборы не ограничиваются только списком и предвыборной кампанией. «Должны быть дебаты. Выигравшая партия пусть отчитывается перед специальной комиссией. Мы видели уже депутатов, не подчиняющихся правилам партии, с которой пришли. Резюмируя, хочу сказать, что нужно снизить избирательный порог до 3 или 5 процентов, пересмотреть закон о партийной системе и правила агитационной кампании», — подчеркнул политик.

Отметим, что ранее группа парламентариев вынесла на общественное обсуждение изменения, касающиеся 9 процентов избирательного барьера и суммы залога для партий.