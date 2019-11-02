Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос в три раза

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с главой правительства Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Глава кабмина отметил, что кыргызская сторона придает особое значение двусторонним отношениям во внешнеполитической деятельности. Сотрудничество с Узбекистаном, по его словам, является приоритетным направлением.

«В 2016 году товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном был около $50 миллионов, по итогам первого полугодия 2019-го он составил $446 миллионов. Это говорит о том, что в течение двух с половиной лет товарооборот вырос по одним позициям в три раза, по другим — в десять», — сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Премьер-министр находится в Ташкенте с рабочим визитом в рамках заседания саммита глав правительств стран — участниц ШОС.