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Власть

Саммит глав правительств ШОС. Абылгазиев встретится с Шавкатом Мирзиеевым

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев вылетел с рабочим визитом в Узбекистан для участия в саммите глав правительств ШОС. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Планируется, что глава правительства Кыргызстана встретится с президентом РУз Шавкатом Мирзиеевым. Мухаммедкалый Абылгазиев также проведет переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

«Глава правительства Кыргызстана встретится также с главой Исламской Республики Афганистан Абдуллой Абдуллой», — сообщили в правительстве.
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Саммит глав правительств ШОС. Абылгазиев встретится с Шавкатом Мирзиеевым