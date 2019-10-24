Чем занимался Сооронбай Жээнбеков в Японии. Фоторепортаж

Сооронбай Жээнбеков 21-23 октября с рабочим визитом посетил Японию. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Глава государства принял участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

В рамках визита состоялась встреча президента Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, на которой обсудили перспективы кыргызско-японского двустороннего сотрудничества.

Глава государства встретился с парламентариями Японии и обменялся мнениями об актуальных вопросах двустороннего сотрудничества, в том числе и межпарламентского взаимодействия.

Сооронбай Жээнбеков посетил головной офис корпорации Tokyo Rope MFG, завод Toshiba Energy Systems and Solutions и провел встречу с руководством японской бизнес-ассоциации «Ротобо» в Токио.

В рамках рабочего визита глава государства встретился с соотечественниками, проживающими в Японии.

Сегодня Сооронбай Жээнбеков вернулся в Кыргызстан.