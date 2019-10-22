Наши в Москве. В Сети возмутились поведением депутата Алмазбека Баатырбекова

В Москве (Россия) завершились Х международные парламентские игры, в которых приняли участие команды из 15 стран. Соревнования прошли по шести видам спорта. Кыргызстан представляла футбольная команда из депутатов Жогорку Кенеша.
В Сети появилось фото, на котором депутаты-футболисты Улан Примов, Жыргалбек Турускулов и Алмазбек Баатырбеков запечатлены в спортивной форме на трибуне стадиона.
Возмутил пользователей социальных сетей депутат от фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков, который закинул свою ногу на спинку впереди стоящего зрительского сиденья.
«В Москве показали высший пример кыргызской элиты», — прокомментировал один из пользователей.
X Международные парламентские игры прошли под девизом «Быстрее! Выше! Сильнее!». Их традиционно завершил гала-матч между парламентариями России и сборной парламентариев мира в олимпийском комплексе «Лужники».