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Власть
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Наши в Москве. В Сети возмутились поведением депутата Алмазбека Баатырбекова

В Москве (Россия) завершились Х международные парламентские игры, в которых приняли участие команды из 15 стран. Соревнования прошли по шести видам спорта. Кыргызстан представляла футбольная команда из депутатов Жогорку Кенеша.

В Сети появилось фото, на котором депутаты-футболисты Улан Примов, Жыргалбек Турускулов и Алмазбек Баатырбеков запечатлены в спортивной форме на трибуне стадиона.

из интернета
Фото из интернета. Наши депутаты на стадионе в Москве

Возмутил пользователей социальных сетей депутат от фракции «Кыргызстан» Алмазбек Баатырбеков, который закинул свою ногу на спинку впереди стоящего зрительского сиденья.

«В Москве показали высший пример кыргызской элиты», — прокомментировал один из пользователей.

X Международные парламентские игры прошли под девизом «Быстрее! Выше! Сильнее!». Их традиционно завершил гала-матч между парламентариями России и сборной парламентариев мира в олимпийском комплексе «Лужники».

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