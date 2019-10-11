Сооронбай Жээнбеков вылетел в Ашхабад для участия в заседании глав СНГ

Сооронбай Жээнбеков вылетел в Ашхабад (Туркменистан) для участия в заседании совета глав государств СНГ. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента.

На заседании обсудят актуальные вопросы взаимодействия в рамках Содружества, в том числе и проект декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве стран СНГ. Кроме того, на полях саммита состоятся и двусторонние встречи.

С президентом в Ашхабад полетели министр иностранных дел Чынгыз Айдарбеков, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков, посол Кыргызстана в Беларуси — постоянный полномочный представитель КР в уставных органах СНГ Эрмек Ибраимов.