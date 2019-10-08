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Власть

Выборы-2020. Исхак Масалиев назвал поправку о 9-процентном барьере провальной

Депутат парламента Исхак Масалиев считает, что введение женской и молодежной квоты в партийных списках — это не демократично. Об этом он заявил 24.kg.

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По словам нардепа, все кандидаты должны быть равны. «Мы поддержали 30-процентное присутствие женщин в перечне претендентов на мандаты в местных кенешах. Кроме того, Жогорку Кенеш принял норму, по которой вместо выбывшей из парламента женщины приходит опять же женщина. Наверное, это правильно в какой-то степени. Но, повторяю, не надо навязывать избирателю свою волю», — сказал он.

Исхак Масалиев также назвал провальной поправку и о 9-процентном барьере.

«Это создаст большие проблемы. 180 тысяч голосов — это очень много. Пройти одна партия не может. По Конституции она больше 60 мандатов набрать не имеет права. Или мы получим двухпартийный созыв, остальные останутся за бортом. Интересы миллиона избирателей будут не учтены», — отметил он и добавил, что это снизит конкурентоспособность политорганизаций.

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