Депутаты рассматривают законопроект «О профсоюзах» во втором чтении

Депутаты парламента рассматривают проект закона «О профсоюзах» во втором чтении.

Ранее он вызвал множество нареканий. В частности, разработчики уверяют, что законопроект направлен на повышение эффективности деятельности профсоюзных организаций по представлению и защите интересов работников, предупреждению социально-трудовых конфликтов.

Предлагается закрепить обязательные требования к уставу профсоюза, конкретизировать права и установить их обязанности. Председатель должен будет избираться на съезде, и для кандидатов введен возрастной ценз — не старше 65 лет.

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Депутат Алмазбек Токторов считает, что работа Федерации профсоюзов должна быть прозрачной. Однако представители ФПК выступают против и утверждают, что проект закона некорректный и замечания ФПК не учтены, поэтому просят вернуть его на доработку в профильный комитет. Его поддержал нардеп Сайдулла Нышанов. Он считает, что нужно прежде снять все спорные моменты, а потом уже принимать.

Ирина Карамушкина подчеркнула, что предложения профсоюзов члены профильного комитета проигнорировали, и потребовала провести парламентские слушания.

Алмазбек Токторов пояснил, что слушания были организованы, но представители ФПК отказались участвовать в них. Заместитель председателя Федерации профсоюзов Рысгуль Бабаева сказала, что на этом обсуждении были только два депутата — Алмазбек Токторов и Гульшат Асылбаева и пришедшие не посчитали нужным выступать перед пустым залом.

Вместе с тем профсоюзы отмечают, что законопроект противоречит конвенциям международной охраны труда «О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы», «О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров», «О трехсторонних консультациях для содействия применению международных трудовых норм», а также Конституции и Трудовому кодексу.