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Власть

Депутат предлагает внести поправки в закон о Совете по отбору судей

Депутат парламента Кыргызстана Тынчтык Шайназаров предлагает внести поправки в закон, регулирующий деятельность Совета по отбору судей.

По его словам, в действующем документе имеются противоречия. В частности, в законе сказано, что совет утверждает регламент и положение о проведении конкурсного отбора, а также правовые темы и вопросы для конкурсного отбора. Однако этими же полномочиями наделен и Совет судей.

«Правовые темы и вопросы для конкурсного отбора, о которых идет речь в Законе «О Совете по отбору судей», подлежат утверждению Советом судей. Таким образом, нормы Закона «О Совете по отбору судей» противоречат конституционному Закону «О статусе судей Кыргызской Республики». В соответствии с пунктами Закона «О нормативных правовых актах» по степени юридической силы конституционный закон расположен выше закона. Следовательно, надо оставить указанные функции (определение правовых тем и вопросов для тестирования) за Советом судей», — считает нардеп.

Напомним, Совет по отбору судей состоит из девяти членов, из которых шесть человек выдвигает Жогорку Кенеш, еще трех кандидатов — Совет судей.
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