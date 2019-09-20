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Власть

Главы таможни и Налоговой службы Кыргызстана рассказали, почему отстают от плана

В Кыргызстане за восемь месяцев 2019 года собрали 53,8 миллиарда сомов налогов. Об этом на заседании парламентской фракции «Республика — Ата Журт» сообщил председатель ГНС Кабыл Абдалиев.

По его словам, план по сбору налогов выполнили на 97,5 процента, рост составил 3,5 процента.

«Недобор связан с заводом «Джунда». По сравнению с 2018-м они выплатили налогов на 1 миллиард 200 миллионов сомов меньше», — объяснил Кабыл Абдалиев.

Снижение таможенных сборов составило 8-12 процентов.

«65 процентов импорта к нам поступает из Турции и Китая. В этом году импорт из КНР снизился на 15 процентов, из Турции — на 30 процентов. Есть снижение импорта из стран ЕАЭС», — сказал председатедь Государственной таможенной службы Алтынбек Торутаев.
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