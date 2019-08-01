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Власть

На сегодня описаны 92 процента кыргызско-узбекской границы

На сегодня завершены работы по делимитации 92 процентов кыргызско-узбекской границы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков.

По его словам, 85 процентов линии границы согласовали в 2017 году. Подписан договор. С того времени стороны согласовали еще примерно 8 процентов.

На сегодня несогласованными остаются около 10 участков. Большинство из них в Джалал-Абадской области.

Жениш Разаков

«По ним идут переговоры. Могу сказать, что взаимный обмен участками мы не рассматриваем», — отметил Жениш Разаков.

Он сообщил, что сегодня на переговорах в рамках рабочего визита премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова в Кыргызстан также будет обсуждаться вопрос делимитации и демаркации границы.

Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Узбекистаном — 1 тысяча 378 километров.
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