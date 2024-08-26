Кыргызстан будет поставлять картофель для крупной торговой сети Узбекистана

Торгпредство Кыргызстана заключает контракт по экспорту картофеля с одной из крупных торговых сетей Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

По ее данным, торговый представитель КР в РУз Алмаз Темирбеков предоставил пять сортов картофеля из Кыргызской Республики в качестве образцов и подчеркнул готовность обеспечить необходимую поддержку в импорте и заключении контракта с кыргызстанскими компаниями-поставщиками.

«Предварительно оговорено по три поставки еженедельно, по 60 тонн. Обе стороны намерены на долгосрочное партнерство и сезонные поставки», — говорится в сообщении.