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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты (130)

Конфликт на границе. Представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры

Вице-премьер-министр Кыргызстана Жениш Разаков и заместитель премьер-министра Таджикистана Азим Иброхим провели встречу по ситуации на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина КР.

По его данным, переговоры прошли в духе добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества. По итогам достигнута договоренность по открытию автодорог Баткен — Исфана и Исфара — Ворух.

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«Накануне мы продуктивно провели переговоры с таджикской стороной по урегулированию ситуации на приграничной территории. С местным населением поговорили о недопущении противозаконных действий. Выставили дополнительные совместные патрули. Кроме того, усилено патрулирование самих населенных пунктов приграничной территории», — сказал Жениш Разаков.

Службы работают в штатном режиме. Стороны продолжают переговоры и обмениваются данными по ситуации.

Отметим, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло очередное столкновение. В результате конфликта пострадали 17 местных жителей, милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, еще десять получили ранения.
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