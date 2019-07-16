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Власть

Президент поручил исключить практику требования справок у кыргызстанцев

«Президентом особо подчеркнута необходимость создания комфортных условий для граждан и бизнеса с точки зрения получения госуслуг за счет развития цифровых технологий, исключения практики требования от граждан справок», — заявил журналистам глава Госкомсвязи — советник Сооронбая Жээнбекова Дастан Догоев.

По его словам, сегодня он был на встрече у главы государства. На ней рассматривались вопросы о реализации решений Совета безопасности по цифровой трансформации страны, обеспечении исполнения программы цифровой трансформации «Санарип Кыргызстан — 2019-2023», а также о реализации приоритетных и важных проектов.

«На встрече Сооронбаю Жээнбекову представлены результаты деятельности ГП «Центр электронного взаимодействия», которое является техническим оператором системы электронного взаимодействия, и информация о мерах, принимающихся со стороны правительства и Госкомитета информационных технологий и связи, по переводу в электронный формат системы предоставления государственных услуг», — заключил Дастан Догоев.
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