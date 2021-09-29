13:42
USD 84.80
EUR 99.12
RUB 1.17
Власть

Digital week. Дастан Догоев хочет монетизировать контент TikTok

Министерство цифрового развития ведет переговоры с международными компаниями и подписало договор о сотрудничестве с коллегами из Казахстана. Об этом сегодня на брифинге сообщил его глава Дастан Догоев.

«Очень важно, что поддержаны договоренности между Парком высоких технологий и «Астана хабом». Мы намерены работать по обмену студентами в сфере высоких технологий и это позволит решить нехватку специалистов в сфере информационных технологий. Все это даст дополнительный стимул для развития частного сектора», — отметил он.

Дастан Догоев также сообщил о переговорах, проведенных с крупнейшими компаниями.

«Я лично провел переговоры по Yandex, TikTok для развития инструментария кыргызстанцев. C Yandex затронули три вопроса: налогообложение, сервис-карт для госорганов и защиты персональных данных граждан. Что касается платформы TikTok, то обсуждался вопрос монетизации контента для граждан Кыргызстана», — подытожил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/208689/
просмотров: 656
Версия для печати
Материалы по теме
Улукбек Марипов выступил на форуме KIT. О чем говорили глава кабмина и IT-сектор
В Жогорку Кенеше возмущаются ценами на проезд в такси
В Кыргызстане частные компании готовы включить в карты радары-трехножки
Аудит денег, выделенных на цифровизацию, выявил нарушения на 26,5 миллиона сомов
Водительские права в смартфоне. В Кыргызстане тестируют цифровые документы
Вместо департамента регистрации населения хотят создать предприятие «Кызмат»
В Министерстве цифрового развития заработал телефон доверия
В Бишкеке субъекты предпринимательства заносят на цифровую карту
Подписан Указ «О дальнейших мерах цифровой трансформации». Кто будет курировать
Интернет от Илона Маска. Кыргызстан посетили представители SpaceX
Популярные новости
Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в&nbsp;отставку Глава Нацбанка Толкунбек Абдыгулов подал в отставку
Дело &laquo;Кумтора&raquo;. Камчыбек Ташиев вылетел в&nbsp;Швейцарию Дело «Кумтора». Камчыбек Ташиев вылетел в Швейцарию
Операция &laquo;Кустурация&raquo;. Кого заставили поделиться миллионами с&nbsp;государством Операция «Кустурация». Кого заставили поделиться миллионами с государством
Давайте без опусов. Депутат вновь требует представить данные о&nbsp;работе &laquo;Кумтора&raquo; Давайте без опусов. Депутат вновь требует представить данные о работе «Кумтора»
Бизнес
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
Введение повышающих коэффициентов в&nbsp;тарифах на&nbsp;свет&nbsp;&mdash; нарушение закона Введение повышающих коэффициентов в тарифах на свет — нарушение закона
Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в&nbsp;Нарынской области Состоялось торжественное открытие новых офисов KICB банка в Нарынской области
Никотин вызывает рак, считает обыватель. А&nbsp;что говорят ученые и&nbsp;эксперты Никотин вызывает рак, считает обыватель. А что говорят ученые и эксперты
29 сентября, среда
13:19
Для зараженных COVID-19 свободны 296 коек в медучреждениях Бишкека Для зараженных COVID-19 свободны 296 коек в медучрежден...
13:09
За рубежом находится свыше 750 тысяч мигрантов-кыргызстанцев
12:58
Парламент принял отставку главы Национального банка Толкунбека Абдыгулова
12:39
Digital week. Дастан Догоев хочет монетизировать контент TikTok
12:37
Толкунбек Абдыгулов о гиперинфляции и золоте «Кумтора»