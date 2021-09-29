Digital week. Дастан Догоев хочет монетизировать контент TikTok

Министерство цифрового развития ведет переговоры с международными компаниями и подписало договор о сотрудничестве с коллегами из Казахстана. Об этом сегодня на брифинге сообщил его глава Дастан Догоев.

«Очень важно, что поддержаны договоренности между Парком высоких технологий и «Астана хабом». Мы намерены работать по обмену студентами в сфере высоких технологий и это позволит решить нехватку специалистов в сфере информационных технологий. Все это даст дополнительный стимул для развития частного сектора», — отметил он.

Дастан Догоев также сообщил о переговорах, проведенных с крупнейшими компаниями.

«Я лично провел переговоры по Yandex, TikTok для развития инструментария кыргызстанцев. C Yandex затронули три вопроса: налогообложение, сервис-карт для госорганов и защиты персональных данных граждан. Что касается платформы TikTok, то обсуждался вопрос монетизации контента для граждан Кыргызстана», — подытожил он.