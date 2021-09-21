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Власть

В Жогорку Кенеше возмущаются ценами на проезд в такси

Сегодня на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат Акылбек Кемелов возмутился ценами на проезд в «Яндекс.Такси».

По его словам, компания не платит налоги, хотя зарабатывает миллионы на территории нашей страны.

«Яндекс.Такси» притесняет отечественные компании. Необходимо вести работу с антимонопольным агентством. Когда в городе пробки или повышенный спрос, фирма поднимает цену на проезд. У компании отношение к людям — «куда они денутся». Необходимо регулировать цены», — сказал Акылбек Кемелов.

Министр цифрового развития Дастан Догоев отметил, что компания «Яндекс.Такси» согласилась работать по электронному патенту. «Мы провели переговоры, фирма согласилась ввести для водителей электронный патент. Если водитель не будет его иметь, то не сможет возить пассажиров. В то же время этот перевозчик просит включить понятие электронного патента для всех остальных фирм такси. Мы над этим работаем, в Налоговой службе есть автоматизированная информационная система, ее будут объединять с системой «Тундук», а затем внедрим в «Яндекс», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/vlast/207819/
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