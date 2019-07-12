13:25
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

Кыргызстан и Казахстан хотят довести товарооборот до $1 миллиарда

«Перед нашим правительством стоит задача — довести товарооборот с Кыргызстаном в краткосрочный период как минимум до $1 миллиарда. Думаю, она вполне достижима», — заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время переговоров со своим коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

По его словам, Казахстан придает особое значение развитию двусторонних отношений с Кыргызстаном. Страны сотрудничают в многостороннем формате в рамках ЕАЭС.

«Надо сказать, что по всем аспектам двустороннего и многостороннего сотрудничества мы находим общее понимание всех текущих вопросов. Мы придаем особое значение сегодняшнему заседанию межправительственной комиссии. Уверен, что в рамках него мы выработаем общие подходы по развитию актуальных вопросов двусторонних отношений», — заметил Аскар Мамин.

Глава кабмина Казахстана отметил рост товарооборота между государствами. Но при этом он считает, что потенциал развития двусторонней торговли намного выше.

«Со своей стороны мы готовы к рассмотрению всех актуальных вопросов, для решения которых необходимо принятие документов. Казахстан полностью готов и настроен на решение всех актуальных вопросов нашей совместной повестки. Поэтому считаю, что заседание даст хороший импульс развитию двусторонних отношений», — заключил Аскар Мамин.
Ссылка:
просмотров: 112
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке началось заседание кыргызско-казахской межправкомиссии в узком составе
В Кыргызстан с официальным визитом прибыл премьер Казахстана Аскар Мамин
На ремонт драмтеатров правительство выделило 198 миллионов сомов
Премьер-министр обещал открыть детские сады, чтобы женщины могли работать
Приоритеты правительства — цифровизация и развитие банковских услуг в регионах
Премьер-министр считает, что показатель притока инвестиций положительный
В Кыргызстане создано ОАО «Национальная управляющая компания»
Почти половина государственных предприятий не работает
Бизнес Кыргызстана призвали активнее указывать на недоработки в экономике
Семь месторождений планируют выставить на конкурс в Кыргызстане
Популярные новости
От&nbsp;Измира до&nbsp;Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева От Измира до Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева
Смартфон от&nbsp;Сооронбая Жээнбекова. В&nbsp;Бишкеке поздравляют лучших выпускников школ Смартфон от Сооронбая Жээнбекова. В Бишкеке поздравляют лучших выпускников школ
Встреча Владимира Путина и&nbsp;Сооронбая Жээнбекова. О&nbsp;чем говорили президенты Встреча Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. О чем говорили президенты
Сооронбай Жээнбеков и&nbsp;Владимир Путин сегодня встретятся в&nbsp;Москве Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин сегодня встретятся в Москве
Бизнес
13&nbsp;магазинов O!Store на&nbsp;Иссык-Куле помогут вам стать мобильными! 13 магазинов O!Store на Иссык-Куле помогут вам стать мобильными!
Кыргызтелеком подключил к&nbsp;интернету региональные экстренные службы Кыргызтелеком подключил к интернету региональные экстренные службы
В&nbsp;Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom В Кара-Кульдже открыт новый фирменный салон MegaCom
Емкость и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE Мобильного оператора&nbsp;О! продолжают расти Емкость и охват сети 4G LTE Мобильного оператора О! продолжают расти