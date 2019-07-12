Кыргызстан и Казахстан хотят довести товарооборот до $1 миллиарда

«Перед нашим правительством стоит задача — довести товарооборот с Кыргызстаном в краткосрочный период как минимум до $1 миллиарда. Думаю, она вполне достижима», — заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время переговоров со своим коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым.

По его словам, Казахстан придает особое значение развитию двусторонних отношений с Кыргызстаном. Страны сотрудничают в многостороннем формате в рамках ЕАЭС.

«Надо сказать, что по всем аспектам двустороннего и многостороннего сотрудничества мы находим общее понимание всех текущих вопросов. Мы придаем особое значение сегодняшнему заседанию межправительственной комиссии. Уверен, что в рамках него мы выработаем общие подходы по развитию актуальных вопросов двусторонних отношений», — заметил Аскар Мамин.

Глава кабмина Казахстана отметил рост товарооборота между государствами. Но при этом он считает, что потенциал развития двусторонней торговли намного выше.

«Со своей стороны мы готовы к рассмотрению всех актуальных вопросов, для решения которых необходимо принятие документов. Казахстан полностью готов и настроен на решение всех актуальных вопросов нашей совместной повестки. Поэтому считаю, что заседание даст хороший импульс развитию двусторонних отношений», — заключил Аскар Мамин.