Президент Сооронбай Жээнбеков призывает к дружбе и единству народов

Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 130-летию Каба уулу Кожомкула, в Суусамырской долине Жайылского района Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

«Наша древняя история подтверждает, что дружба и единство народа превыше всего, что на свете нет ценности дороже интересов нашей любимой страны», — подчеркнул президент.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что великих побед кыргызстанцы смогут добиться, только если будут едиными.

«Опираясь на древнюю историю, культуру и на дружбу между всеми этносами, проживающими в Кыргызстане, мы сможем построить самодостаточное, образованное и здоровое общество. Мы вместе построим развитое, сильное государство, которым будут гордиться современники и потомки», — заметил он.

Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником. Он пожелал, чтобы могущество Кожомкул-ата придало силу нынешнему и грядущему поколениям кыргызстанцев и возродило в обществе чувство истинного патриотизма.