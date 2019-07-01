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Власть

Президент Сооронбай Жээнбеков призывает к дружбе и единству народов

Президент Сооронбай Жээнбеков принял участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 130-летию Каба уулу Кожомкула, в Суусамырской долине Жайылского района Чуйской области. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. 

«Наша древняя история подтверждает, что дружба и единство народа превыше всего, что на свете нет ценности дороже интересов нашей любимой страны», — подчеркнул президент. 

Сооронбай Жээнбеков отметил, что великих побед кыргызстанцы смогут добиться, только если будут едиными. 

«Опираясь на древнюю историю, культуру и на дружбу между всеми этносами, проживающими в Кыргызстане, мы сможем построить самодостаточное, образованное и здоровое общество. Мы вместе построим развитое, сильное государство, которым будут гордиться современники и потомки», — заметил он.

Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником. Он пожелал, чтобы могущество Кожомкул-ата придало силу нынешнему и грядущему поколениям кыргызстанцев и возродило в обществе чувство истинного патриотизма.
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