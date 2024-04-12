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Экономика

Дополнительные выпуски акций на бирже разместили две энергокомпании

11 и 12 апреля 2024 года на первичном рынке Кыргызской фондовой биржи прошло размещение дополнительных выпусков простых акций ОАО «Электрические станции» и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

Отмечается, что дополнительный выпуск составил 20 миллиардов сомов — по 10 миллиардов сомов на каждую компанию.

«Размещение проведено в рамках решения акционеров компаний о закрытом размещении дополнительных выпусков акций в пользу Министерства финансов КР в соответствии с постановлением кабинета министров», — прокомментировали на бирже.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/291423/
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