Дополнительные выпуски акций на бирже разместили две энергокомпании

11 и 12 апреля 2024 года на первичном рынке Кыргызской фондовой биржи прошло размещение дополнительных выпусков простых акций ОАО «Электрические станции» и ОАО «Национальная электрическая сеть Кыргызстана». Об этом сообщает пресс-служба КФБ.

Отмечается, что дополнительный выпуск составил 20 миллиардов сомов — по 10 миллиардов сомов на каждую компанию.

«Размещение проведено в рамках решения акционеров компаний о закрытом размещении дополнительных выпусков акций в пользу Министерства финансов КР в соответствии с постановлением кабинета министров», — прокомментировали на бирже.