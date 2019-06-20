Лишение неприкосновенности Атамбаева. Депутатам не дали заключение комиссии

Членам Жогорку Кенеша не представили заключение специальной депутатской комиссии по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Это выяснилось сегодня на заседании.

Нардеп Исхак Масалиев отметил, что на компьютерах у депутатов нет текста заключения. Он попросил представить документ.

Председатель комиссии Каныбек Иманалиев ответил, что позже текст раздадут.

Отметим, что в Жогорку Кенеше создана специальная депутатская комиссия по лишению неприкосновенности бывшего главы государства. Она должна внести представление в Генпрокуратуру о возбуждении в отношении Алмазбека Атамбаева уголовного дела по обвинению в узурпации власти и коррупции.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.